La ley federal estadounidense exige que todos los hombres de entre 18 y 25 años se registren en la lista oficial del Servicio Selectivo. No cumplir con este deber dentro del rango etario estipulado puede traer severas consecuencias tanto económicas como penales.

De acuerdo con lo explicado por las autoridades, registrarse en este sistema no es sinónimo de tener que cumplir obligaciones militares activas. Sino que es un registro que se utilizaría únicamente en caso de emergencia nacional.

Su fin es, en este escenario hipotético, el de “proporcionar personal al Departamento de Guerra y servicios alternativos para objetores de conciencia, si lo autorizan el Presidente y el Congreso”.

Qué ciudadanos y extranjeros deben registrarse en esta lista oficial de Estados Unidos

De acuerdo con lo señalado por las autoridades, entre quienes deben anotarse se incluyen

Ciudadanos estadounidenses nacidos en EE.UU., con doble nacionalidad o naturalizados

Ciudadanos estadounidenses que vivan fuera de Estados Unidos

Inmigrantes

Refugiados y solicitantes de asilo

Personas con discapacidad

Anotarse en el Servicio Selectivo es obligatorio para los hombres de entre 18 y 15 años.

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No anotarse en el Servicio Selectivo puede traer graves consecuencias. “ Podrían imponerse severas sanciones a quienes no se registran, como m ultas de hasta 250,000 dólares y hasta 5 años de prisión ”, se especifica.

“Una persona que aconseje, ayude o incite conscientemente a otra a no cumplir con el requisito de registro está sujeta a las mismas sanciones”, afirman las autoridades.

Además, no registrarse puede afectar la elegibilidad para calificar para empleos federales, recibir la ciudadanía -en caso de ser extranjero- o ser elegible al momento de obtener ayudas financieras estatales para estudiantes.

Cómo registrarse en el Servicio Selectivo

El trámite debe efectuarse en el sitio web oficial del Sistema del Servicio Selectivo proporcionando los siguientes datos

Nombre completo

Dirección de domicilio

Fecha de nacimiento

Número de Seguridad Social

Concretar esta gestión no es sinónimo de que la persona será reclutada para las fuerzas, sino que, en caso de que hubiera un llamado obligatorio, se cumplirán las siguientes instancias