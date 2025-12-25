El Gobierno de Estados Unidos confirmó una medida oficial que impactará en miles de familias: desde 2026, el Seguro Social depositará más de USD 46.000 al año en las cuentas bancarias de quienes cumplan con un requisito específico dentro del sistema.

El anuncio forma parte de los cambios del Seguro Social para 2026, que incluyen un aumento automático del 2,8% por costo de vida. El foco está puesto en una prestación específica del seguro por sobrevivientes, que concentra algunos de los pagos mensuales más elevados del programa.

¿Quiénes recibirán más de USD 46.000 del Seguro Social en 2026?

El beneficio corresponde al Seguro por Sobrevivientes del Seguro Social para la categoría viuda con dos hijos a cargo. Está dirigido a familias que perdieron al sostén económico y cumplen con las condiciones establecidas por la ley.

Desde enero de 2026, este grupo recibirá un pago mensual de USD 3.898, equivalente a USD 46.776 al año, mediante depósito directo en la cuenta bancaria registrada ante la Administración del Seguro Social.

Requisito clave: la persona fallecida debe haber acumulado los créditos laborales exigidos por el sistema.

El beneficio corresponde al Seguro por Sobrevivientes del Seguro Social para la categoría viuda con dos hijos a cargo. Fuente: Pexels.

¿Cómo se calcula el monto y por qué aumenta en 2026?

El valor del beneficio surge de la aplicación del ajuste por costo de vida, definido según la evolución de la inflación. El incremento es automático y se aplica sin necesidad de realizar trámites adicionales.

Datos clave del beneficio:

Pago mensual en 2026: USD 3.898

Pago anual estimado: USD 46.776

Tipo de prestación: seguro por sobrevivientes

Forma de cobro: depósito bancario directo

Esta medida oficial refuerza el ingreso de los hogares que cumplen con este requisito y consolida al seguro por sobrevivientes como uno de los apoyos económicos más relevantes del Seguro Social.