En el estado de California, el gobierno federal deposita cada mes pagos del programa Supplemental Security Income (SSI) que, en las categorías más altas para parejas, superan los u$s 3.200 mensuales y rozan los u$s 38.870 al año. Ese dinero llega directamente a la cuenta bancaria: desde el 30 de septiembre de 2025, una orden ejecutiva del presidente Donald Trump obliga a todas las agencias federales a realizar sus pagos de forma electrónica, incluyendo los beneficios de la Seguridad Social. El SSI está destinado a personas mayores de 65 años, ciegas o con discapacidades que tengan ingresos y recursos limitados. California es uno de los pocos estados que suma fondos propios al pago federal, lo que eleva de manera significativa el monto mensual que reciben los beneficiarios. Los montos para 2026 ya fueron publicados oficialmente por la Administración del Seguro Social (SSA). Los montos varían según la situación de convivencia y el tipo de discapacidad o condición. Estos son los pagos mensuales combinados —federal más suplemento de California— para parejas en 2026: El monto máximo anual corresponde a parejas en atención fuera del hogar sin internación médica. El pago puede ser menor si alguno de los integrantes tiene otros ingresos. Para acceder al SSI, ambos integrantes de la pareja deben ser mayores de 65 años, estar ciegos o tener una discapacidad reconocida. También deben cumplir con los límites de recursos: el valor total de los bienes de la pareja no puede superar los u$s 3.000, aunque la vivienda principal y, en la mayoría de los casos, el automóvil no se contabilizan. Pueden calificar tanto ciudadanos estadounidenses como residentes legales. Eso sí, antes de solicitar el SSI, los postulantes deben tramitar cualquier otro beneficio gubernamental para el que sean elegibles. Quienes reciben el SSI en California acceden automáticamente a Medi-Cal, sin necesidad de presentar una solicitud por separado. También pueden ser elegibles para CalFresh —asistencia alimentaria— y para servicios del condado como atención domiciliaria, salud mental y referidos comunitarios. Los pagos se acreditan a principios de cada mes directamente en la cuenta bancaria del beneficiario, conforme a la normativa federal vigente desde septiembre de 2025.