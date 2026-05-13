Al cierre de mercados de este miércoles, 13 de mayo de 2026 en Estados Unidos, el peso colombiano cotizó a USD 3780.11. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una fluctuación del 0.53%. En la última semana, la cotización del peso colombiano subió 1.13%, mientras que en el último año descendió 5.81%, señalando un rebote reciente dentro de una tendencia anual negativa. La volatilidad económica del peso colombiano en la última semana fue del 3.72%, lo cual es notablemente menor que la volatilidad anual del 12.90%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. En los últimos tres días, la cotización del Peso colombiano ha mostrado una tendencia positiva, lo que indica un fortalecimiento en su valor frente a otras divisas. A medida que los días avanzan, se observa un aumento constante en la cotización, reflejando un ambiente económico favorable. Esto sugiere que la confianza en la economía colombiana podría estar aumentando, lo que a su vez podría atraer más inversiones en el país. Sin embargo, es fundamental monitorear esta tendencia para anticipar posibles cambios en el futuro. Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes: Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.