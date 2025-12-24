La Administración del Seguro Social (SSA) confirmó un nuevo aumento en los beneficios que impactará a millones de personas a partir del próximo año. La medida forma parte del ajuste anual que se aplica para acompañar el aumento del costo de vida.

Este incremento busca preservar el poder adquisitivo de jubilados y beneficiarios, en un contexto de inflación sostenida y mayores gastos cotidianos.

Es oficial: aumentan todos los pagos del Seguro Social

El ajuste anunciado será del 2,8% y se aplicará sobre todos los beneficios administrados por el Seguro Social. Esto incluye jubilaciones, pensiones y pagos por discapacidad.

Según lo informado, el incremento se calculará de manera automática, por lo que los beneficiarios no deberán realizar ningún trámite adicional para recibir el nuevo monto.

El objetivo principal del aumento es compensar el impacto de la suba de precios en bienes y servicios esenciales, especialmente alimentos, vivienda y atención médica.

Aumentan todos los pagos de SSA en e 2026. Fuente: Archivo.

Desde cuándo comenzará a aplicarse el ajuste

El nuevo aumento comenzará a regir a partir del 1 de enero de 2026. A partir de esa fecha, los pagos mensuales ya reflejarán el incremento del 2,8 por ciento.

En la práctica, los beneficiarios verán el cambio en los depósitos correspondientes al primer mes del año, según el calendario habitual de pagos.

¿Quiénes gozarán de este aumento?

El ajuste alcanzará a todas las personas que reciben beneficios del Seguro Social, sin excepciones. Jubilados, personas con discapacidad y beneficiarios de pensiones recibirán el aumento de forma proporcional.

De esta manera, el Seguro Social vuelve a confirmar su política de ajustes anuales para proteger los ingresos frente a los cambios económicos.