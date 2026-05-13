Al cierre de mercados de este miércoles, 13 de mayo de 2026 en Estados Unidos, el quetzal guatemalteco cotizó a USD 7.624. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una modificación del 2.16%. En la última semana, la cotización del Quetzal guatemalteco registró un aumento de 2.12% y en el último año acumuló una variación de 1.62%, reflejando una tendencia de apreciación moderada. La volatilidad económica del Quetzal guatemalteco en la última semana ha sido del 24.05%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que es superior a la volatilidad anual del 19.77%. La cotización del Quetzal guatemalteco ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un incremento notable en su valor en relación con las divisas extranjeras. Este crecimiento se ha mantenido durante dos días consecutivos, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda local. Sin embargo, la estabilidad económica y los factores externos pueden influir en esta tendencia a largo plazo. Es crucial monitorear el desempeño del Quetzal para anticipar posibles cambios en su valor. Los ciudadanos que precisen transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus condiciones. Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.