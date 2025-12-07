En medio de un panorama económico marcado por rentas elevadas, suba constante de precios y un costo de vida que no deja respirar, un cambio estructural comienza a tomar forma en Estados Unidos.

Para millones de empleados —en especial para la comunidad hispana— el aumento del salario mínimo en 2026 se perfila como una de las medidas más importantes de los últimos años.

La actualización simultánea en decenas de jurisdicciones abre la puerta a un alivio esperado en los bolsillos más presionados.

En dónde aumentarán los salarios en 2026

La primera gran ola de cambios llegará el 1 de enero de 2026, cuando 19 estados y 49 ciudades y condados pondrán en marcha nuevos valores de paga mínima. Entre los territorios que aplicarán incrementos figuran:

California

Nueva York

Washington

Colorado

Minnesota

Arizona

Maryland

Nueva Jersey

El Gobierno confirmó un aumento del salario mínimo para 2026. Imagen: archivo.

Cada región actualizará los montos según su propia legislación, y todas las cifras finales pueden consultarse en el sitio oficial de NELP, organismo que detalla cada ajuste y sus fechas específicas.

Confirmaron nuevos ajustes a mitad de año

El movimiento no termina en enero. A mitad de 2026, otros cuatro estados y 22 jurisdicciones locales activarán incrementos adicionales. En muchos casos, estos aumentos están ligados a la inflación, un mecanismo que permite que los salarios suban de forma automática cada vez que el costo de vida aumenta.

En total, la mitad del año traerá 26 ajustes adicionales, concentrados mayormente en áreas metropolitanas donde la vida es más cara y la presión económica es mayor.

Quiénes alcanzarán los $15 y $17 dólares por hora

El impacto será significativo. De acuerdo con las proyecciones del informe:

79 jurisdicciones llegarán o superarán los $15 por hora .

57 jurisdicciones, incluidas California, Nueva York, Nueva Jersey y Washington, alcanzarán o excederán los $17 por hora.

Además, algunas ciudades —como San Diego, West Hollywood, Saint Paul y varias localidades en Washington— adoptarán un esquema de ajustes semestrales, lo que garantizará incrementos dos veces al año.

Por qué estos cambios son cruciales para los hispanos

La comunidad hispana conforma una parte central del tejido económico estadounidense. Sectores como la construcción, la agricultura, la hotelería, el cuidado domiciliario, la comida rápida y la manufactura dependen fuertemente de trabajadores latinos, muchos de los cuales reciben salarios cercanos al mínimo.

Los nuevos incrementos pueden significar: