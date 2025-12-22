Estados Unidos deposita más de 10.000 dólares en las cuentas bancarias de todas las personas que cumplan con este requisito. (Fuente: Archivo)

En septiembre de 2025 inició en California un programa de apoyo económico que tiene el potencial de transformar la vida de numerosos artistas del condado de Sacramento.

La iniciativa consiste en la entrega de un cheque mensual de $850 dólares durante 12 meses, lo que representa un beneficio total de $10,200 dólares por individuo.

Nuevo estímulo financiero: beneficiarios y requisitos

El apoyo busca proporcionar estabilidad a profesionales que se desempeñan en campos como música, danza, cine, teatro, literatura, diseño, artes visuales, artesanía y otras manifestaciones culturales que forman parte de las 13 disciplinas reconocidas.

El plan, denominado Programa de Becas de Crecimiento Creativo, fue concebido por la Oficina de Artes y Cultura (OAC) con el propósito de fomentar el trabajo de creadores en diversas disciplinas. Con un presupuesto de $2.04 millones de dólares, se han seleccionado 200 beneficiarios que recibirán los pagos hasta agosto de 2026.

Criterios para la selección de beneficiarios del cheque en California

La OAC recomendó a los postulantes revisar periódicamente su bandeja de entrada y la carpeta de correo no deseado, ya que la confirmación del beneficio puede llegar por esas vías.

La convocatoria para inscribirse cerró el pasado 20 de junio de 2025 y posteriormente comenzó un proceso de evaluación que se extendió hasta el 31 de agosto. Ahora, los seleccionados recibirán una notificación por correo electrónico o mensaje de texto.

Condiciones necesarias para obtener asistencia económica en Sacramento

Quienes deseen aplicar deben satisfacer las siguientes condiciones:

- Residir en el condado de Sacramento y presentar un comprobante de domicilio con una antigüedad máxima de 60 días.

- Tener 18 años o más al momento de la inscripción.

- Desarrollar su trabajo artístico dentro de las 13 disciplinas admitidas, que incluyen danza, música, teatro, cine, literatura, diseño, artes visuales, artesanía y expresiones interdisciplinarias.

Un ingreso adicional para todo un año

El cheque de $850 en California no está sujeto a un uso determinado. De acuerdo con la OAC, cada artista tiene la libertad de utilizarlo para cubrir gastos personales, adquirir materiales o invertir en proyectos que fortalezcan su carrera creativa.

Con un esquema que se extenderá hasta agosto de 2026, este programa se erige como una de las iniciativas más significativas de apoyo a la cultura en Estados Unidos durante el periodo 2025-2026.