La cotización del peso mexicano cerró a USD 17.181 este miércoles, 13 de mayo de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra muestra una alteración del -0.25%. La cotización del peso mexicano muestra una tendencia bajista: -0.75% en la última semana y -9.01% en el último año. La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana, que se sitúa en 5.42%, es significativamente menor que la volatilidad anual de 7.67%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Hoy, la cotización del Peso mexicano presenta una tendencia positiva, ya que el dato de 1 indica que la relación con los días anteriores ha sido favorable. Esto sugiere que la moneda ha experimentado un fortalecimiento en su valor frente a otras divisas. En los días recientes, el dato de -1 ha mostrado un incremento, lo que resalta un cambio positivo en la percepción del mercado hacia el Peso. Este aumento podría atribuirse a factores económicos internos que han mejorado la confianza en la moneda. En conclusión, la tendencia actual evidencia un optimismo en los mercados sobre la estabilidad económica del país. Para convertir peso mexicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.