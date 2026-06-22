El Servicio de impuestos Internos (IRS) de Estados Unidos explica en su sitio web oficial cuáles son las circunstancias en las que los investigadores con credenciales oficiales de la agencia pueden visitar el domicilio de un contribuyente o su negocio.

Si bien en general cuando IRS realiza visitas avisa de manera previa, de llevar a cabo una investigación por delitos fiscales graves IRS puede determinar que esta acción es necesaria sin efectuar comunicación alguna.

Quiénes pueden verificar el cumplimiento de obligaciones casa por casa

La agencia recaudadora indica que los agentes especiales son miembros de la policía que trabajan para IRS dentro de la unidad de Investigación Criminal, siendo los únicos empleados armados del organismo.

Durante estas visitas los agentes investigan delitos fiscales criminales como violaciones del Código de Rentas Internas, la Ley de Secreto Bancario y aquellos relacionados con capitales no blanqueados.

IRS puede visitar sin aviso el domicilio de un contribuyente como parte de una investigación por delitos criminales. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Otras acciones que pueden tomar los investigadores de IRS

Además de visitar un hogar o negocio sin previo aviso, como parte del proceso investigativo, los agentes pueden llamar sin avisar al contribuyente o a terceros relacionados con la causa, así como comunicarse por otras vías, como un email ajeno.

Cómo verificar la identidad de estos agentes de IRS

En caso de que un agente especial realice una visita sin aviso, el contribuyente involucrado puede utilizar la Herramienta de Verificación de Empleados para confirmar su identidad.