Walmart y otros comercios del estado de Louisiana deberán modificar su forma de cobrar a partir del 1 de agosto , cuando entre en vigencia una nueva ley que prohíbe aplicar recargos a los clientes que pagan con tarjeta de débito. La medida busca evitar que los compradores paguen de más solo por elegir ese método de pago, una práctica que algunos comercios aplicaban hasta ahora.

La norma fue firmada por el gobernador de Louisiana, Jeff Landry, el 2 de junio, y establece que ningún negocio podrá sumar un cargo extra al momento de la transacción cuando el cliente use débito en lugar de efectivo, cheque o tarjeta de crédito. La medida alcanza a todos los comercios del estado, no solo a las grandes cadenas.

¿Qué cambia exactamente con esta ley?

La ley define como “recargo” a cualquier monto adicional que se sume al total de una compra únicamente por el uso de tarjeta de débito. A partir de agosto, esa práctica queda directamente prohibida en Louisiana, sin importar el rubro del comercio.

El alcance es amplio: aplica a supermercados, estaciones de servicio y restaurantes, entre otros negocios. Quien compre en Walmart u otra tienda y pague con débito ya no debería ver ese cargo adicional reflejado en el ticket final.

Entre los puntos clave de la norma se incluyen:

Prohibición total de recargos por pago con débito

Alcance a todos los comercios del estado, no solo grandes cadenas

Entrada en vigencia: 1 de agosto

La ley define como “recargo” a cualquier monto adicional que se sume al total de una compra únicamente por el uso de tarjeta de débito. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Qué hacen los compradores ahora y qué cambiará?

Hasta el momento, muchos clientes modificaban su forma de pago para evitar el recargo: elegían efectivo, cheque o crédito en lugar de débito, aun cuando esa no fuera su opción preferida. Eso es justamente lo que la nueva ley busca terminar.

A partir del 1 de agosto , los compradores no tendrán que cambiar nada de su forma de pagar: podrán usar débito sin ese cargo adicional, ya que la responsabilidad de no aplicarlo pasa a estar en manos del comercio.

¿Qué pasa si un comercio no cumple?

Si un negocio igual suma el recargo, el cliente puede reclamar. Antes de iniciar una acción judicial, debe notificar por escrito la presunta violación al comercio.

A partir de esa notificación, el negocio tiene 30 días para reembolsar el monto cobrado de manera indebida, o de lo contrario deberá responder por los daños ocasionados al titular de la tarjeta.