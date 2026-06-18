La Ley del Servicio Militar de México especifica en su artículo 11 que todos los varones en edad militar deben registrarse incluso si residen en el extranjero para obtener su cartilla militar y cumplir con los protocolos correspondientes.

En ese marco, cualquier varón mexicano de entre 18 y 40 años que resida en Estados Unidos debe realizar el trámite necesario para cumplir con esta regulación.

En 2026, es el turno de quienes cumplen sus 18 años, es decir, de aquellos varones nacidos en 2008.

Mexicanos en Estados Unidos: hasta cuándo hay tiempo de hacer el trámite para obtener la cartilla

El período de alistamiento comenzó el pasado 2 de enero y hay tiempo para completar el trámite hasta antes del 15 de octubre.

Para cumplir con este deber será necesario que acudan a la Oficina Consular y entreguen los siguientes documentos

Copia certificada del acta de nacimiento expedida por la oficina del Registro Civil mexicano Original y copia de cambio de domicilio al extranjero, por ejemplo, mediante facturas de servicios públicos Identificación oficial con foto Finalmente, se tendrá que llenar la solicitud

Hay tiempo hasta el 15 de octubre para realizar el trámite.

Información importante para quienes tengan que completar este trámite

El proceso es gratuito y requiere del cumplimiento de ciertos requisitos de presentación para que puedan tomarse las fotografías oficiales.

Las autoridades indican presentarse " sin barba, con el bigote recortado a la altura del labio superior, cabello corto, sin patillas, sin aretes u otros objetos colocados en el rostro mediante perforaciones; y con camisa blanca o de color claro ”.

Cuando el trámite esté completo, se emitirá una "constancia de recepción de cartilla", que funciona como evidencia de que se cumplieron todas las obligaciones militares.

Especificaciones de la cartilla militar que se recibirá

La Cartilla de identidad del S.M.N. que reciben los residentes en el extranjero contiene una matrícula que inicia con la letra Z, que los diferencia de quienes se alistaron en México.

¿Qué significa realizar este trámite para los mexicanos que residen en Estados Unidos?

En estos casos, el alistamiento no se traducirá en un entrenamiento militar activo en los cuarteles, sino que los extranjeros permanecen “a disponibilidad”.

“El Servicio Militar Nacional en los Consulados de México se cumple ‘A disponibilidad’ permaneciendo bajo control administrativo y a disposición de la Secretaría de la Defensa Nacional, durante un año, a través de las Representaciones Consulares de México en el Extranjero”, se especifica.

Cuando este plazo haya finalizado, las autoridades entregarán la hoja de liberación, que indica formalmente la finalización de la obligación.