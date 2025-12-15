La Administración del Seguro Social (SSA) detalla en su sitio web oficial a todos sus beneficiarios cuáles son las consecuencias de recibir un aviso de sobrepago y no devolver cuanto antes el dinero cobrado en exceso.

En estos casos, se establece un período determinado para realizar la operación y, de no efectuarse antes de la fecha límite, la agencia gubernamental puede comenzar a recortar automáticamente el 50% de las prestaciones del Seguro Social, como la jubilación, o el 10% de los Ingresos Suplementarios de Seguridad hasta que se devuelva el pendiente.

Pagos en exceso del Seguro Social: qué son y por qué ocurren

La agencia especifica que un pago en exceso ocurre cuando, como su nombre lo indica, se recibe un depósito mayor al que realmente corresponde a causa de información faltante o incorrecta.

“ Esto puede ocurrir si no nos cuentas cambios en tu vida, como tu capacidad para trabajar, dónde vives, tu estado civil o tus ingresos ”, indica SSA.

SSA puede recortar las jubilaciones de quienes no hayan devuelto sus sobrepagos.

En qué casos se recorta la mitad de la jubilación o beneficios del Seguro Social

Cuando se determina que hubo un sobrepago, la agencia envía una notificación oficial con el monto en exceso y el motivo por el que se otorgó y aguarda un plazo de al menos 30 días antes de tomar medidas drásticas.

“Si solicitas una exención o apelación en un plazo de 30 días, no recogeremos el dinero hasta que decidamos sobre tu solicitud”, se indica.

Sin embargo, cuando no se realizaron acuerdos previos y pasaron 30 días del aviso, se retendrá automáticamente la mitad de la jubilación del deudor o de sus beneficios de incapacidad, así como el 10% de los pagos de SSI, hasta que se reembolse todo el excedente.

Es esencial entonces reportar al Seguro Social cualquier cambio importante en la vida con el fin de evitar inconvenientes con los montos depositados.