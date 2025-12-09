La Administración del Seguro Social (SSA) mantiene publicada en su sitio web oficial cuál será la edad plena de jubilación que aplicará para quienes en 2026 se vuelvan etariamente elegibles para recibir sus beneficios del Seguro Social.

Si bien quienes a sus 62 años acumularon la cantidad de créditos necesarios pueden solicitar su jubilación, sólo quienes aguarden a la edad plena podrán cobrar la totalidad de sus beneficios.

En ese sentido, las personas que en 2026 alcancen sus 62 años, tendrán que esperar hasta los 67 -2031- para solicitar la prestación en su totalidad.

Qué sucede si no se esperan los 5 años para recibir los pagos

Quienes soliciten su jubilación de manera anticipada verán un descuento del 0.5% por cada mes en el que solicitaron beneficios antes de tiempo. En ese sentido, de iniciar el retiro a los 62, se recibe aproximadamente el 30% menos de lo que correspondería originalmente.

Por el contrario, a los 67 años quienes nacieron en 1960 o después pueden acceder a su prestación completa sin ningún tipo de reducción.

Quienes alcancen sus 62 en 2026 tendrán que esperar a 2031 para poder reclamar sus pagos completos. Fuente: archivo. Fuente: narrativas-spin-us

A qué edad puede recibirse el monto máximo por jubilación

De acuerdo con SSA, el beneficio máximo de jubilación puede recibirse si se aguarda a cumplir los 70 años para solicitar los beneficios, que desde la edad plena en adelante incrementarán año tras año dependiendo de cuándo se reclamen.

Aumento 2026: cuánto subirá la jubilación del Seguro Social

El incremento de beneficios en concepto de ajustes por costo de vida será del 2.8% en 2026 y, según el caso, comenzará a verse reflejado en las cuentas bancarias o tarjetas de débito a fines de diciembre o principios de enero.

“En promedio, los beneficios de jubilación del Seguro Social aumentarán en aproximadamente 56 dólares por mes", afirma el comunicado oficial.