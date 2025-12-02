El Servicio de Impuestos Internos (IRS) confirmó que realizará visitas hogar por hogar a contribuyentes que no cumplan con obligaciones clave. La medida habilita contactos presenciales en situaciones previstas por la ley federal y aplicadas en casos de incumplimiento reiterado .

El organismo recordó que existen distintos tipos de comunicaciones y que la mayoría se resuelven por correo o en línea. Sin embargo, cuando persisten deudas o trámites pendientes sin respuesta, puede activarse una visita en persona.

¿Qué deben hacer las personas y familias para evitar que el IRS visite sus hogares?

Las visitas presenciales ocurren cuando hay impuestos vencidos, declaraciones no presentadas o pagos de impuestos laborales atrasados. También cuando el IRS debe realizar una inspección civil, como una auditoría o un proceso de cobro que requiere verificar información directamente.

Antes de llegar al domicilio, el IRS envía cartas oficiales y, en algunos casos, llama para coordinar. Solo dos tipos de empleados están autorizados a visitar por este motivo: agentes de ingresos (auditorías) y oficiales de ingresos (cobros), siempre con identificación oficial.

Situaciones que pueden activar la visita

Declaraciones atrasadas o no presentadas.

Impuestos federales sin pagar.

Deudas laborales por depósitos omitidos.

Auditorías que requieren revisar documentos o visitar un negocio.

¿Cómo son las visitas del IRS y qué deben verificar los contribuyentes?

Las visitas siguen un protocolo estricto. El IRS contacta primero por correo postal y puede confirmar por teléfono. Las visitas sin aviso previo son poco frecuentes y se limitan a investigaciones civiles o casos urgentes de cobro.

Durante el encuentro, el agente explica el motivo del contacto y los derechos del contribuyente. Los pagos solo deben realizarse a nombre del “Tesoro de los Estados Unidos” o mediante los canales oficiales del IRS en línea, nunca con tarjetas de regalo, tarjetas prepagas ni métodos informales.

Puntos clave para verificar