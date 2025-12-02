El pasaporte estadounidense es un documento esencial para ciudadanos y extranjeros naturalizados que deseen viajar internacionalmente. Además de ser solicitado por las autoridades, ocupa el puesto número doce de los más poderosos del mundo de acuerdo con el Índice de Pasaportes Henley, un ranking que mide la cantidad de destinos a las que esta identificación permite ingresar sin permisos adicionales.

En ese sentido el Departamento de Estado publicó en su sitio web oficial la lista completa de sitios que forman parte de las Ferias de Aceptación de Pasaportes, disponibles esta semana y durante todo diciembre para quienes deben tramitar este documento desde cero.

Se trata de instalaciones autorizadas con personal especializado donde pueden presentarse todos los registros necesarios para la gestión e iniciar el trámite con facilidad.

Anuncio oficial: el beneficio de Estados Unidos para tramitar el pasaporte durante toda la semana

Las autoridades especificaron que las ferias especiales de aceptación de pasaportes son celebradas por las tardes, los fines de semana y en locaciones especiales.

Las organizan los centros oficiales de aceptación de pasaportes, tales como oficinas del correo, secretarios, judiciales y bibliotecas y tienen como objetivo brindar un servicio extendido para quienes deban gestionar esta identificación por primera vez.

Las ferias sólo están destinadas a quienes deban solicitar por primera vez. Foto: Archivo.

Pasaporte durante toda la semana: cuáles son las locaciones en las que puede realizarse el trámite

Las locaciones que forman parte de esta iniciativa gubernamental son

Casa De La Juventud - Martes 2 de diciembre

Essex County Clerk’s Office - Miércoles 3 de diciembre

Coliseo Raymond Dalmau - Miércoles 3 de diciembre

Emory University Bookstore - Jueves 4 de diciembre

Univ. of Michigan League - jueves 4 de diciembre

Centro Actividades Neftal Talito Ortiz - Jueves 4 diciembre

Wake Forest University - Jueves 4 diciembre

Museo Los Fundadores - Viernes 5 de diciembre

Abilene Main Post Office - Viernes 5 de diciembre

Passaic County Clerk’s Office - Sábado 6 de diciembre

Passaoc County Clerk’s Wanaque Satellite Office - Sábado 6 de diciembre

Holy Trinity Church -Domingo 7 de diciembre

Los días, horarios y locaciones que requieren citas pueden consultarse clicando aquí.

Documentos que debo llevar para poder tramitar mi pasaporte

Para realizar el trámite, los solicitantes deberán

Completar el formulario DS-11 Brindar evidencia de ciudadanía estadounidense (certificado de nacimiento, por ejemplo) Mostrar una identificación con foto, como una licencia de conducir válida Proporcionar fotocopias tanto de la prueba de ciudadanía como de la identificación Adjuntar una imagen de pasaporte junto con la solicitud Pagar las tarifas correspondientes (USD 195 si se tramitan tanto libreta como tarjeta de pasaporte)

Cuando la solicitud se esté procesando, un correo electrónico se lo hará saber a cada solicitante. El estado de la gestión puede consultarse en este link