Enviar dinero desde Estados Unidos a México forma parte de la rutina de millones de mexicanos que viven y trabajan en el extranjero. Aunque existen distintas opciones para hacer remesas, muchas personas buscan alternativas que les permitan reducir costos, simplificar el proceso y administrar su dinero desde un solo lugar.

En ese contexto, una herramienta impulsada por el Gobierno de México comenzó a ganar protagonismo entre quienes realizan transferencias con frecuencia. Además de facilitar el envío de dinero, también permite recibir depósitos, hacer pagos y gestionar recursos desde una aplicación móvil.

Se trata de la tarjeta de Financiera para el Bienestar (Finabien), una institución pública que ofrece un servicio pensado para conectar a los mexicanos que viven en Estados Unidos con sus familias en México mediante una plataforma financiera digital.

La tarjeta Finabien y su funcionamiento para enviar remesas

La tarjeta Finabien fue creada para ofrecer una alternativa práctica a quienes necesitan enviar dinero desde Estados Unidos a México de manera frecuente.

A través de este instrumento financiero, los usuarios pueden realizar transferencias, recibir depósitos, retirar efectivo en cajeros automáticos y utilizar el saldo para hacer compras en establecimientos físicos o en línea.

La plataforma cuenta con una aplicación móvil desde la que es posible consultar el saldo, revisar movimientos y administrar la cuenta sin necesidad de acudir a una sucursal.

Cómo enviar dinero desde Estados Unidos a México con Finabien

Una vez que la tarjeta está activa, el envío de remesas puede realizarse en pocos pasos.

Primero, el usuario debe depositar fondos en su cuenta. Luego, desde la aplicación de Finabien, podrá seleccionar la opción para enviar dinero, registrar al destinatario y confirmar la operación.

Después de completar la transferencia, el beneficiario recibirá los recursos mediante las modalidades disponibles del servicio, lo que facilita el acceso al dinero sin realizar trámites adicionales.

EE.UU. ahora permite usar una tarjeta para mover las remesas hacia México.

Requisitos para obtener la tarjeta Finabien

La tarjeta está dirigida principalmente a mexicanos que residen en Estados Unidos y necesitan enviar dinero a familiares o administrar sus recursos entre ambos países.

Para solicitarla, es necesario completar el proceso de registro y presentar una identificación oficial vigente. Dependiendo del trámite, también podrían solicitarse datos de contacto u otra documentación para validar la identidad del solicitante.

Los beneficios de utilizar Finabien

Además de simplificar el envío de remesas, la tarjeta reúne distintas herramientas financieras en un solo producto.

Entre sus principales beneficios destacan:

Permite enviar dinero desde Estados Unidos a México de forma digital.

Recibir depósitos y administrar el saldo desde una aplicación móvil.

Realizar compras en comercios físicos y en línea.

Retirar efectivo en cajeros automáticos.

Hacer transferencias y pagos desde la misma cuenta.

Contar con un servicio respaldado por el Gobierno de México.

Comisiones y aspectos que debes revisar antes de enviar dinero

Antes de confirmar una remesa, Finabien informa al usuario el costo de la operación y el monto que recibirá el destinatario.

Por ello, es recomendable consultar las comisiones vigentes, los límites de envío y las condiciones del servicio antes de realizar cualquier transferencia.

De esta manera, será posible elegir la opción que mejor se adapte a las necesidades de cada usuario y conocer con anticipación el costo total de la operación.