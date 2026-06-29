Estados Unidos puso en marcha una ayuda de gran escala para Venezuela tras los terremotos del 24 de junio y ya moviliza u$s 150 millones para asistir a las víctimas. El operativo combina equipos de rescate y respaldo logístico para enfrentar la crisis.

El Departamento de Estado , dependencia que lidera la respuesta, confirmó el envío de los fondos y desplegó brigadas especializadas. La asistencia se coordina junto al Departamento de Guerra (Defensa), que aporta su capacidad de transporte aéreo y logística.

¿En qué consiste la ayuda de u$s 150 millones para Venezuela?

Estados Unidos canaliza los u$s 150 millones a través de organizaciones aliadas que ya operan en el terreno. El paquete se reparte en dos grandes vías de financiamiento definidas por el Gobierno estadounidense.

El reparto del fondo busca cubrir las necesidades más urgentes tras los terremotos. Su distribución quedó establecida de la siguiente manera:

u$s 50 millones en nuevos aportes directos a socios en Venezuela, como World Vision, Samaritan’s Purse, Catholic Relief Services, International Medical Corps, la Organización Internacional para las Migraciones y el Programa Mundial de Alimentos.

u$s 100 millones a un fondo común de la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) en Venezuela.

La super potencia canaliza los u$s 150 millones a través de organizaciones aliadas que ya operan en el terreno. Fuente: EFE Ronald Peña R

¿Qué equipos de rescate llegan al país?

Además del dinero, el Departamento de Estado desplegó un Equipo de Respuesta ante Desastres (DART) con dos brigadas de búsqueda y rescate urbano, provenientes de los cuerpos de bomberos de Fairfax County (Virginia) y Los Ángeles County (California). Cada una integra bomberos, médicos, ingenieros estructurales y unidades caninas.

¿Cómo afecta esta ayuda a los venezolanos y a sus familias en EE.UU.?

El despliegue a hallar la mayor cantidad posible de sobrevivientes. Las brigadas evalúan los daños, identifican necesidades prioritarias y coordinan con las autoridades locales y los socios en el terreno.

Para la comunidad afectada, el Departamento de Estado activó un grupo de trabajo que también brinda asistencia consular a ciudadanos estadounidenses en la zona . Las líneas de contacto disponibles son: