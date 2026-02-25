La SSA cambió el número del Seguro Social para siempre al lanzar un nuevo trámite digital que modifica cómo se solicita la tarjeta del SSN en Estados Unidos. A partir de ahora, solo podrán obtenerlo quienes completen este nuevo trámite online o inicien el proceso por internet antes de acudir a una oficina. La medida fue confirmada por la Administración del Seguro Social (SSA) y busca agilizar la emisión de tarjetas, reducir tiempos de espera y minimizar visitas repetidas por documentación incompleta. El nuevo sistema exige crear o iniciar sesión en una cuenta personal “my Social Security” como parte del proceso. La SSA implementó una solicitud digital simplificada que permite completar totalmente el trámite en línea en muchos casos. Si se requieren pasos adicionales, el sistema habilita la programación de una cita presencial directamente desde la cuenta del solicitante. Según el organismo, este cambio reduce papeleo, acorta los tiempos de espera y mejora la eficiencia en la atención, manteniendo estándares de seguridad en la validación de identidad. Desde ahora, quienes necesiten una tarjeta del Seguro Social deberán iniciar el trámite online obligatoriamente, incluso si luego deben presentarse en persona. El sistema puede redirigir al solicitante a una pantalla de acceso con correo electrónico y contraseña para gestionar su cita. La SSA recomienda revisar con anticipación los requisitos y la documentación necesaria antes de comenzar la solicitud digital. Informarse y completar correctamente cada paso permitirá evitar retrasos, rechazos o múltiples visitas a la oficina.