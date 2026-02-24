La Administración del Seguro Social (o Social Security Administration, SSA) anuncio a través de su sitio web oficial un cambio clave que se implementó para quienes deban solicitar un número de Seguridad Social y una tarjeta de la agencia. Esta gestión permite la obtención de un número de 9 dígitos necesarios para un sinfín de propósitos dentro del país, como trabajar o cobrar prestaciones gubernamentales, entre otros. En ese sentido, la agencia federal señaló que ahora quienes necesiten realizarla por primera vez o solicitar una nueva tarjeta podrán hacer el trámite en línea mediante un proceso guiado gracias a la ampliación de sus sistemas digitales. En un comunicado oficial compartido por la agencia, se anunció que quienes necesiten un SSN original o una tarjeta de reemplazo pueden iniciar el trámite de manera remota con mayor agilidad. “Al comenzar la solicitud online, la visita a la oficina suele tardar menos. Hemos ampliado los servicios basados en cita como parte de nuestros esfuerzos continuos para atenderle de forma más eficiente”, indican las autoridades. Antes de realizar una visita para completar la solicitud, las autoridades indican Este tipo de trámites suele estar listo en un plazo total de 10 días laborables.