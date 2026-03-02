El Servicio de Impuestos Internos (IRS) de Estados Unidos anunció recientemente un cambio clave que impacta directamente sobre la forma de realizar una gestión en particular durante esta temporada de impuestos y todas las venideras. El organismo lanzó un nuevo sitio web oficial que centraliza la denuncia de fraudes fiscales, estafas y evasiones tributarias, cambiando el proceso para realizar este trámite clave. De acuerdo con lo informado por la agencia recaudadora, los contribuyentes ahora pueden reportar confidencialmente sospechas de fraude tributario, estafas, evasión fiscal y otras actividades ilegales relacionadas con lo tributario a través de una misma plataforma digital. Esta nueva herramienta junta opciones que antes se encontraban separadas lo que, según la agencia, complejizaba el proceso de la denuncia. Al nuevo portal se accede clicando el botón “Report Fraud” disponible en la página web central de la agencia. El objetivo de su implementación es De acuerdo con lo explicado, el lanzamiento de esta página es la primera etapa de un programa más amplio de modernización de las denuncias, donde se prevé