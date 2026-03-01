Como cada año, el ajuste responde al esquema federal del Daylight Saving Time (DST), que impacta desde la actividad financiera hasta el transporte y los espectáculos. En un estado donde Nueva York funciona casi las 24 horas, una diferencia de 60 minutos puede alterar agendas laborales, vuelos internacionales y horarios escolares. Por eso, conocer con precisión cuándo se adelanta o atrasa el reloj es clave para evitar errores. El horario de verano en Nueva York comenzará el domingo 8 de marzo de 2026 a las 2:00 a. m., momento en que los relojes deberán adelantarse una hora (pasarán directamente a las 3:00 a. m.). El regreso al horario estándar del Este (EST) será el domingo 1 de noviembre de 2026, cuando a las 2:00 a. m. el reloj se atrasará una hora y volverá a marcar la 1:00 a. m. Datos esenciales del calendario: Este sistema se aplica en todo el estado de Nueva York, sin excepciones regionales. La regla práctica que utilizan las autoridades es simple: “spring forward, fall back”. Es decir, en primavera el reloj avanza y en otoño retrocede. Para evitar confusiones: En la mayoría de los casos, los smartphones, tablets y laptops se actualizan solos. Sin embargo, relojes de pared, hornos, microondas y algunos vehículos requieren ajuste manual.