El Servicio de Impuestos Internos (IRS) ha confirmado la fecha límite para la presentación de la declaración, advirtiendo que no se procesará ningún reembolso de impuestos una vez transcurrido este plazo. Los contribuyentes que no cumplan con esta obligación a tiempo podrían perder de manera definitiva el dinero que les corresponde. La mayoría de los contribuyentes —aquellos que declaran según el año calendario— deben presentar su declaración antes de un límite establecido. No gestionar una prórroga y superar dicho plazo puede implicar sanciones y la pérdida del derecho a reclamar devoluciones pendientes. El IRS establece como fecha límite el 15 de abril de 2026 para aquellos que declaran por año calendario. En caso de que dicha fecha coincida con un sábado, domingo o feriado legal, el plazo se extenderá hasta el siguiente día hábil. La declaración se considerará presentada a tiempo si el sobre cuenta con un matasellos que indique la fecha límite y está correctamente dirigido. Para aquellos que declaran por año fiscal, el vencimiento se establece el día 15 del cuarto mes posterior al cierre de su ejercicio. No cumplir con los plazos establecidos puede resultar en multas, intereses y en la pérdida del reembolso si se excede el período legal para su reclamación. Se puede solicitar una prórroga automática de seis meses mediante el Formulario 4868 (Solicitud de prórroga automática para presentar la declaración individual de impuestos), siempre antes de la fecha límite original. Es importante recordar: Los integrantes de las Fuerzas Armadas en zonas de combate disponen de al menos 180 días adicionales tras abandonar el área designada. En caso de desastres declarados por el presidente, el IRS puede conceder hasta un año extra para presentar y pagar, según lo determine la autoridad fiscal.