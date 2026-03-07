El Gobierno de Estados Unidos posee la autoridad legal para embargar cuentas bancarias y bienes en el caso de que un contribuyente ignora avisos oficiales. A través del Servicio de Impuestos Internos (IRS), las autoridades tienen la capacidad de congelar fondos, retener salarios e incluso avanzar sobre propiedades si el obligado no responde dentro de los plazos establecidos. Estas acciones son parte del sistema federal de cobro forzoso y se implementan cuando el contribuyente no regulariza su situación tras múltiples notificaciones. Cuando el IRS envía avisos por impuestos no pagados, declaraciones omitidas, saldos pendientes o intereses acumulados, el contribuyente debe responder dentro del plazo indicado. Si no lo hace, la deuda puede escalar a una etapa de ejecución. El proceso no comienza de inmediato con un embargo. Primero se envían cartas formales advirtiendo sobre el monto adeudado y ofreciendo alternativas de pago. Si el contribuyente persiste en su falta de respuesta, el IRS tiene la facultad de emitir una orden de embargo a la entidad bancaria. En tal circunstancia: El embargo no solo afecta cuentas bancarias, sino que también puede incluir salarios, beneficios y diversos bienes.