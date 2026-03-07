Al momento de viajar dentro de Estados Unidos, la legislación federal requiere la presentación de una identificación que cumpla con los estándares de seguridad Real ID para permitir el acceso a la aeronave, como el pasaporte estadounidense o una licencia de conducir válida. En este contexto, la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) aclara que existe un grupo de personas que, debido a su año de nacimiento, estará exento de cumplir con esta normativa en 2026. Los menores de 18 años no están obligados a presentar ningún tipo de identificación para abordar vuelos nacionales. Por lo tanto, aquellos que hayan nacido en los años indicados a continuación no deben cumplir con este requisito. “La TSA no requiere que los menores de 18 años presenten identificación al viajar dentro de Estados Unidos. No obstante, los menores no acompañados que sean elegibles para TSA PreCheck deben presentar una identificación válida para acceder a un control acelerado”, informan las autoridades. De acuerdo con la lista oficial publicada, que siempre se encuentra sujeta a modificaciones, las identificaciones aceptables con hasta dos años de vencimiento en todos los aeropuertos del país son: En caso de no contar con ninguno de los documentos previamente mencionados, desde el pasado 1 de febrero se exige el pago de 45 dólares como multa por usar un proceso de verificación de identidad alternativo, llamado TSA ConfirmID. También se aceptan algunos formatos digitales de ID, como Apple ID, Clear ID o Google Pass ID.