El Internal Revenue Service (IRS) puede embargar cuentas bancarias, propiedades o vehículos vinculados a una herencia en determinadas circunstancias. No es un procedimiento automático, pero sí una posibilidad concreta cuando existen obligaciones fiscales impagas. El embargo de parte del IRS varía según quién tenga la deuda impositiva y del estado del proceso de la sucesión. Tanto los impuestos pendientes del fallecido como los del heredero pueden habilitar al organismo recaudador a actuar sobre los bienes heredados. El organismo fiscal puede intervenir sobre una herencia cuando existen deudas fiscales pendientes del fallecido. Cuando una persona muere, sus bienes pasan a formar parte del patrimonio, y ese patrimonio debe saldar impuestos antes de distribuirse. Si hay montos impagos, el IRS puede: El paso clave es presentar la declaración final de impuestos del fallecido. Este trámite es obligatorio y debe incluir: La responsabilidad recae en el cónyuge sobreviviente o el representante del patrimonio. Además, si los bienes del patrimonio generan ingresos (alquileres, inversiones, etc.), también puede ser necesario presentar una declaración adicional del patrimonio (Form 1041). Sin este paso final, IRS puede embargar tu herencia automáticamente.