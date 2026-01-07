El Servicio de Impuestos Internos (IRS) detalla en su sitio web oficial cuáles son los cambios que comenzarán a regir desde la próxima temporada de impuestos, que se llevará a cabo este mes en todo el país.

Uno de los principales se relaciona con la Orden Ejecutiva 14247, que indica la pausa general de los reembolsos en papel para comenzar a entregar estas devoluciones de manera completamente electrónica.

De acuerdo con IRS, esta medida tiene como propósito “defenderse contra fraudes financieros y pagos indebidos, aumentar la eficiencia, reducir costes y mejorar la seguridad de los pagos federales”.

Así, quienes en esta temporada de impuestos no cumplan con los pasos para recibir su dinero electrónicamente, tendrán que enfrentar severas demoras.

Cambió la temporada de presentación de impuestos 2026: la forma de evitar demoras

La transición no impactará sobre las declaraciones que deban presentarse y correspondan a años anteriores, pero -a no ser que se cuente con una excepción- todas las correspondientes a 2025 deben incluir la información de depósito directo para que el reembolso se efectúe sin demoras.

“ El IRS enviará una carta (1) solicitando información de depósito directo y (2) proporcionando información sobre cómo solicitar una excepción ”, se indica.

En caso de no brindar la información bancaria para realizar el depósito de manera electrónica ni contar con una excepción, la emisión del reembolso en papel se postergará durante seis semanas o más.

Quienes no proporcionen su información bancaria verán demoras en sus reembolsos. Fuente: archvo.

Qué sucede si no tengo una cuenta bancaria

En un comunicado oficial compartido por la agencia se especifica que estos casos podrían considerarse una excepción, pero también se brindarán alternativas de cobro como tarjetas de débito prepagas y carteras digitales.

Información importante sobre esta temporada de impuestos que todos deben conocer

Las autoridades enfatizan en que no se están realizando cambios en el proceso de presentación de la declaración, simplemente en la manera en la que se entregan los reembolsos.

“Los contribuyentes seguirán presentando la declaración como de costumbre, pero los métodos de entrega de reembolsos cambiarán para alinearse con la orden ejecutiva”, se indica.

Además, se aconseja a los tributantes que, al pagar, utilicen las opciones de pago electrónico disponibles para evitar retrasos.