A partir de diciembre de 2026, la inscripción al Servicio Militar Selectivo será automática en todo Estados Unidos para hombres de entre 18 y 26 años. El presidente Donald Trump firmó la medida como parte de la Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA), eliminando la obligación de registrarse manualmente. El sistema ya funcionaba en 46 estados y territorios. Ahora se extiende a nivel nacional con respaldo bipartidista. La medida no tiene vinculación directa con el conflicto con Irán, aunque la guerra reavivó el debate público sobre el reclutamiento. La ley incluye a ciudadanos estadounidenses de sexo masculino y a “toda otra persona de sexo masculino” residente en el país entre los 18 y los 26 años. La cobertura alcanza a distintas categorías migratorias. No registrarse es un delito federal. Las consecuencias incluyen pérdida de préstamos estudiantiles, inhabilitación para empleos federales, multas de hasta 250.000 dólares y hasta cinco años de prisión. El registro no implica alistamiento inmediato. Es una base de datos que el gobierno activa solo si el Congreso aprueba un draft, algo que no ocurre desde 1973, durante la Guerra de Vietnam. Si se activara un reclutamiento, el orden de llamado sería: Quienes resulten seleccionados podrán solicitar exenciones o aplazamientos antes de pasar por una evaluación física, mental y moral.