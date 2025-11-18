Estados Unidos atraviesa una nueva etapa de reformas fiscales que buscan responder a un escenario global cada vez más complejo. Las autoridades trabajan en ajustes que apuntan a reforzar la supervisión de activos y movimientos financieros más allá de las fronteras.

El proyecto ya generó debate dentro del Tesoro y de la Casa Blanca, donde analizan cómo adaptar el sistema tributario a los nuevos instrumentos digitales y a la circulación internacional de capital. La propuesta avanza, pero su alcance final depende de la revisión del equipo asesor presidencial.

¿Qué propone el Gobierno de Estados Unidos con estos nuevos impuestos a cuentas en el extranjero?

La administración Trump impulsa que el Servicio Interno de Impuestos (IRS) acceda a información de cuentas digitales fuera del país para aplicar controles más estrictos . La medida se basa en la posible adhesión al Marco de Reporte de Activos Cripto (CARF), creado por la OCDE en 2022.

El Tesoro presentó la propuesta destacando que unirse a CARF evitaría que contribuyentes trasladen activos a plataformas internacionales. También permitiría unificar estándares sin imponer nuevas cargas a las operaciones en finanzas descentralizadas (DeFi).

Países que ya firmaron CARF

Japón

Alemania

Francia

Canadá

Italia

Reino Unido

Emiratos Árabes Unidos

Singapur

Bahamas

La administración Trump impulsa que el IRS acceda a información de cuentas digitales fuera del país para aplicar controles más estrictos. Foto: Archivo.

¿Cómo aplicaría Estados Unidos estos impuestos y controles sobre cuentas en el extranjero?

Si EE.UU. avanza, los residentes con activos digitales fuera del país deberán reportarlos bajo reglas internacionales comunes. Los países intercambiarían datos automáticamente para reducir espacios de evasión y asegurar mayor transparencia.