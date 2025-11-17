El embargo, respaldado por el Código de Impuestos Internos (IRC), se define como la incautación legal de los bienes de un individuo con el propósito de satisfacer una deuda tributaria pendiente. Foto: Archivo.

En esta noticia Alerta de IRS: embargarán los bienes y cuentas bancarias de todas estas personas

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) advirtió que un grupo específico de contribuyentes podría enfrentar notificaciones de embargos a bienes y cuentas bancarias durante las próximas semanas. Este protocolo se activa cuando una persona no cumple con los requisitos establecidos por la agencia fiscal.

La situación afecta tanto a quienes poseen deudas tributarias como a aquellos que, aun sin deber impuestos, no mantienen sus datos actualizados ante el organismo.

El IRS confirmó que los contribuyentes que no actualizan su domicilio fiscal o que nunca informaron un cambio de dirección enfrentan un riesgo directo de que la agencia inicie procedimientos de cobro sin que reciban previamente las cartas de advertencia.

Legalmente, las autoridades solo están obligadas a enviar sus notificaciones a la última dirección registrada por el contribuyente, por lo que cualquier aviso enviado allí, aunque la persona ya no viva en ese domicilio, se considera entregado.

Esto implica que los contribuyentes que no completaron el trámite de actualización de dirección pueden perder la notificación final antes del embargo, conocida como Final Notice of Intent to Levy, lo que habilita que el IRS embargue salarios, retenga fondos bancarios, intervenga reembolsos futuros o tome bienes para cobrarse una deuda ya vencida.

IRS embarga todos los bienes e interviene las cuentas bancarias de los contribuyentes que no actualicen su domicilio fiscal y tengan deudas. Fuente: Archivo.

Qué es lo que realmente puede hacer el IRS y cómo avanza el proceso

El mecanismo de cobro comienza cuando el IRS envía una serie de cartas informativas y, si no recibe respuesta, avanza hacia un proceso mucho más estricto. Al quedar no recibir respuesta, la agencia queda habilitada para:

Congelar cuentas bancarias del contribuyente.

Embargar dinero disponible en instituciones financieras.

Retener salarios mediante el empleador.

Tomar bienes o aplicar un embargo sobre propiedades.

Descontar automáticamente reembolsos futuros.

Las acciones se consideran válidas incluso si el contribuyente no vio las cartas, ya que la ley federal establece que la responsabilidad de mantener la dirección actualizada recae en la persona, no en el IRS.

Cómo evitar el embargo: pasos oficiales para actualizar el domicilio fiscal