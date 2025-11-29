La Administración del Seguro Social (SSA) informa a todos los adultos mayores sobre la edad que sus documentos identificatorios deben evidenciar para solicitar sus beneficios por jubilación y, de este modo, recibir un monto incrementado.

Aunque la agencia federal permite reclamar estos beneficios a partir de los 62 años , siempre que se hayan acumulado los 40 créditos necesarios, existe una edad específica que habilita a los solicitantes a recibir el máximo monto entregado por el Seguro Social.

Jubilación: Beneficio incrementado para quienes posean este documento

En este sentido, todas las personas con un documento que evidencie su nacimiento en 1955 y que aún no hayan reclamado sus beneficios estando en condiciones de hacerlo, podrán comenzar a recibir este año esta prestación, cuyo máximo es equivalente a USD 5,108.

La jubilación aplazada se refiere a la opción que tienen las personas de esperar hasta después de alcanzar su edad plena de jubilación para presentar su solicitud y comenzar a recibir beneficios.

“ Si decide aplazar recibir sus beneficios hasta después de cumplir su plena edad de jubilación, aumentaremos la cantidad de sus beneficios por un porcentaje determinado, dependiendo del año en que nació ”, afirmó SSA.

Este aumento se añadirá de manera automática y se incrementará conforme cada mes que se decida esperar a recibir la jubilación después de la edad plena hasta los 70 años.

Consecuencias de solicitar beneficios por jubilación anticipadamente

La jubilación anticipada se concede a aquellos que solicitan sus beneficios antes de alcanzar la edad plena de jubilación. Aunque una de sus principales ventajas es la posibilidad de recibir dinero por más tiempo, la SSA aclara que se aplican descuentos por cada mes que se perciben los beneficios anticipadamente.

“Si comienza a recibir sus beneficios temprano, los reduciremos aproximadamente un 0.5 % en promedio por cada mes que reciba beneficios antes de su plena edad de jubilación”, se explica.

Los individuos que opten por solicitar su jubilación a los 62 años podrán recibir un máximo mensual de USD 2,831. Por otro lado, si se reclama la jubilación al alcanzar la edad plena, no habrá ninguna deducción sobre la prestación.