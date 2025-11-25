A medida que finaliza el año, muchos jubilados en Estados Unidos enfrentan trámites que pueden afectar directamente su dinero. Algunos, al cumplir cierta edad, deben completar un requisito obligatorio antes del vencimiento oficial.

El problema es que muchos lo desconocen y pueden perder parte de sus ingresos si no actúan a tiempo . El trámite es obligatorio para todos los jubilados que alcanzan la edad mencionada en el título y exige organización para evitar sanciones.

¿Qué deben hacer antes de la fecha límite los jubilados que tengan esta edad?

Al cumplir 73 años, los jubilados deben comenzar a realizar los retiros mínimos obligatorios de sus cuentas de retiro. Estos retiros, conocidos como RMDs, se calculan según la edad, el saldo total y el factor de expectativa de vida del IRS. El primer pago vence el 1 de abril del año posterior y los siguientes deben completarse antes del 31 de diciembre.

Quien no cumple enfrenta una multa del 25% sobre lo que debería haber retirado. El IRS permite reducirla al 10% si se corrige dentro de los dos años, pero los expertos insisten en evitar errores por falta de tiempo o información.

¿A qué cuentas se aplica este trámite?

Este requisito solo aplica a cuentas específicas de retiro:

Sí requieren RMD:

Traditional IRA

Rollover IRA

SEP IRA

SIMPLE IRA

401(k), 403(b), 457(b) gubernamental y cualquier cuenta heredada (incluidas Roth heredadas).

No requieren RMD:

Roth IRA propia y Roth 401(k) desde 2024 mientras el titular viva.

Atención jubilados: cómo evitar pérdidas de dinero y cumplir correctamente con este trámite

Los asesores recomiendan iniciar la revisión con anticipación: verificar saldos, beneficiarios y la forma de retiro . La mayoría de los fallos se debe a la complejidad del sistema, especialmente cuando el jubilado tiene varias cuentas dispersas.

Una opción útil es aprovechar las distribuciones caritativas calificadas (QCDs) desde los 70 años y medio, que permiten donar desde una IRA y cubrir parte o todo el RMD. Al no registrarse como ingreso imponible, ayudan a reducir costos vinculados a Medicare y a cumplir con el requisito de manera más eficiente.

Montos permitidos en 2025