En abril de 2026, los pagos del Seguro Social, la SSI y el SSDI se distribuyen de forma escalonada, según reglas precisas que dependen de la fecha de nacimiento y del tipo de beneficio. Con el sistema completamente digitalizado, el organismo busca agilizar la entrega del dinero, aunque todavía persisten dudas entre los beneficiarios sobre cuándo les corresponde cobrar. El calendario oficial establece que los pagos continúan durante todo el mes. Tras los primeros depósitos ya realizados, el próximo grupo en recibir el dinero será clave: Además, ya se efectuaron los siguientes pagos: Este esquema se mantiene sin cambios y responde a un sistema que busca ordenar los depósitos mensuales y evitar demoras masivas. La lógica de pagos de la Administración del Seguro Social se repite todos los meses y está diseñada para dividir a los beneficiarios en grupos: Este mecanismo también contempla excepciones: si la fecha cae en fin de semana o feriado, el pago se adelanta al día hábil anterior. Uno de los cambios más importantes es la eliminación total de los cheques en papel. Actualmente, todos los pagos del Seguro Social se realizan de forma electrónica: Esta decisión busca mayor seguridad y rapidez, pero obliga a los beneficiarios a mantener actualizados sus datos bancarios para evitar demoras o interrupciones.