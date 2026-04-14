El Servicio de Impuestos Internos (IRS) confirmó que el cierre de la temporada fiscal 2026 marca un punto clave para millones de contribuyentes en Estados Unidos. A partir del 15 de abril, quienes no hayan presentado su declaración de impuestos o mantengan deudas pendientes podrían enfrentar medidas de cobro más estrictas. La finalización del plazo fiscal activa procesos internos del organismo que incluyen sanciones económicas, acumulación de intereses y, en casos más avanzados, el embargo de bienes y cuentas bancarias. El IRS establece que todos los contribuyentes deben presentar su declaración antes del 15 de abril en el 2026, salvo que hayan solicitado una prórroga. Quienes no cumplan con esta obligación quedan automáticamente expuestos a penalidades y a un seguimiento más riguroso por parte del organismo. Entre los principales afectados se encuentran personas que no presentaron su declaración, contribuyentes con deudas acumuladas y quienes ignoraron notificaciones previas del IRS. En estos casos, el organismo puede iniciar acciones para recuperar el dinero adeudado mediante embargos. Las autoridades envían avisos formales y, si no hay respuesta, puede avanzar con la retención de fondos. El procedimiento comienza con una notificación oficial en la que el IRS informa la deuda pendiente y otorga un plazo para regularizar la situación. Este aviso es clave, ya que representa la última instancia antes de medidas más severas. Si el contribuyente no responde ni establece un plan de pago, el organismo puede emitir una orden de embargo. En ese momento, las entidades financieras quedan autorizadas a congelar los fondos disponibles en la para cubrir la deuda.