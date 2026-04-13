La temporada de impuestos de Estados Unidos se abrió el 26 de enero de 2026 y desde entonces, millones de contribuyentes ya presentaron sus declaración ante el Internal Revenue Service (IRS) y muchos incluso ya recibieron sus reembolsos correspondientes el periodo 2025. No obstante, muchos podrían quedar fuera de este sistema si no presentan sus declaraciones de impuestos antes de esta fecha, ya que se cierra oficialmente la temporada de impuestos 2026. Quienes no respeten este plazo, no solo pueden quedar excluidos de los reembolsos, sino también recibir penalizaciones por eludir sus obligaciones fiscales. La ventana para presentar la declaración de impuestos se mantendrá abierta hasta el 15 de abril del 2026, una fecha clave que define la situación fiscal de miles de contribuyentes. Presentar el formulario correspondiente dentro de ese plazo no solo evita sanciones, sino que también permite ingresar al circuito normal de procesamiento de reembolsos, que puede demorarse si la presentación se realiza fuera de término o con inconsistencias. Respetar esta fecha es especialmente importante porque a partir de ese momento el organismo puede aplicar penalizaciones por presentación tardía y comenzar a acumular intereses sobre cualquier monto adeudado. Quienes todavía no completaron el trámite pueden solicitar una extensión automática hasta el 15 de octubre de 2026, lo que otorga más margen para presentar el formulario correcto sin caer en incumplimiento formal. Sin embargo, esta prórroga solo extiende el tiempo para declarar, no para pagar. Esto significa que los contribuyentes que adeuden impuestos deben estimar y abonar el monto correspondiente antes del 15 de abril para evitar recargos. De lo contrario, aunque presenten correctamente dentro del período extendido, podrían enfrentar intereses y multas acumulativas. Por eso, el organismo recomienda no esperar al último momento y, en caso de duda, presentar igualmente la declaración para evitar bloqueos o retenciones en los reembolsos. En general, quienes envían su declaración de forma electrónica pueden recibir el reembolso en un plazo de hasta 21 días, mientras que las declaraciones en papel suelen tardar seis semanas o más en procesarse. Sin embargo, estos plazos pueden extenderse si surgen inconvenientes durante la revisión. Los retrasos más frecuentes están vinculados a errores en la declaración, datos bancarios incorrectos o casos que requieren controles adicionales por parte del organismo. Para verificar el estado del reembolso, el IRS dispone de la herramienta oficial “Where’s My Refund?”, que permite hacer el seguimiento pocos días después de haber presentado la declaración de manera online.