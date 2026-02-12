El 2 de agosto de 2027 marcará un evento excepcional en el cielo del hemisferio oriental, cuando se produzca un eclipse solar total que superará todos los registros recientes. Durante más de seis minutos de oscuridad plena, la Luna cubrirá completamente al Sol en un fenómeno que los astrónomos ya catalogan como el más extenso sobre tierra firme en todo el siglo XXI. La NASA y observatorios internacionales coinciden en que este no es un eclipse común. Es que la duración máxima de la fase de totalidad alcanzará los 6 minutos y 22 segundos, una cifra inusual que lo posiciona muy por encima de los eventos observados en las últimas décadas. La explicación de este récord astronómico radica en una combinación poco común de factores orbitales. En ese instante, la Luna estará en perigeo, es decir, en el punto más cercano a la Tierra, lo que permitirá que su sombra sea más amplia y profunda. Simultáneamente, la trayectoria del eclipse atravesará regiones cercanas al ecuador, donde la sombra lunar se desplaza más lentamente sobre la superficie terrestre. Esa “danza perfecta” entre Sol, Luna y Tierra posibilitará una oscuridad prolongada que no volverá a repetirse hasta dentro de 100 años. Aunque el eclipse solar de 2027 podrá ser observado de manera parcial en extensas áreas de Europa, África y Asia, únicamente una franja de aproximadamente 258 kilómetros de ancho experimentará la totalidad del fenómeno. Dentro de esa franja, ciudades como Tarifa, Luxor y ciertas regiones del norte de África se destacan como lugares privilegiados para contemplar el fenómeno en su máxima expresión.