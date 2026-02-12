Una divisa que históricamente había pasado desapercibida se transformó en la moneda más fuerte de América Latina, captando la atención de inversionistas y analistas internacionales. Mientras gran parte del continente observa atentamente los movimientos del real brasilero o el peso mexicano, un país sudamericano ha logrado consolidarse como un protagonista silencioso en el ámbito de la estabilidad monetaria. El comportamiento sólido del guaraní paraguayo contrasta con el de otras monedas regionales. Incluso divisas que venían mostrando señales de recuperación, como el peso colombiano, quedaron por detrás en términos de estabilidad, previsibilidad y confianza. Durante los últimos meses, el guaraní paraguayo se consolidó como la divisa con mejor desempeño frente al dólar. Según datos citados por Bloomberg Línea, en el tercer trimestre de 2025 la moneda se apreció más del 13 %, impulsada por una demanda creciente de bonos en moneda local y un escenario internacional marcado por la debilidad del billete verde. La fortaleza del guaraní no es un fenómeno aislado. Especialistas destacan una serie de factores tanto internos como externos que contribuyen a su solidez. Estos incluyen: