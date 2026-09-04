La Administración del Seguro Social (SSA) detalló a todos los padres y madres que quienes quieran reclamar a sus hijos como dependientes en su declaración de impuestos para acceder a créditos fiscales y otros beneficios tendrán que contar con un dato fundamental: el número del Seguro Social (SSN).

La manera más sencilla de solicitarlo es completando la casilla de la solicitud de datos brindada por el hospital donde se proporciona la información para obtener el certificado de nacimiento en el hospital.

El SSN es necesario para reclamar al hijo como dependiente en la declaración de impuestos sobre los ingresos. Por esto, completar correctamente esta parte del trámite es esencial al momento de presentar el Formulario 1040.

La casilla que los padres deben completar al registrar el nacimiento

Cuando se completa la solicitud del certificado de nacimiento del bebé en el hospital, se pregunta a los padres si desean solicitar un número de Seguro Social para el recién nacido.

Si responden que sí, deberán proporcionar los SSN de ambos padres. No obstante, si este dato no se tiene aún es posible tramitar un SSN para el bebé.

Obtenerlo en este momento puede evitar demoras posteriores, pues si se espera para realizar el trámite en una oficina del Seguro Social, puede ser necesario verificar el certificado de nacimiento del menor.

Si los niños no tienen un SSN no podrán ser reclamados como dependientes. Chat GPT

Por qué el SSN es importante en Estados Unidos

Además de permitir reclamar al hijo como dependiente para acceder a créditos fiscales, el número puede ser necesario para trámites como

Abrir una cuenta bancaria para el niño

Comprar bonos de ahorro para el menor

Obtener cobertura médica

Solicitar servicios gubernamentales para el hijo

Sin embargo, al momento del nacimiento la obtención del SSN es voluntaria.

Cómo solicitar el Número del Seguro Social

Si los padres no lo solicitaron en el hospital, el trámite puede iniciarse en línea y luego completarse en una oficina de SSA.

Además, se puede completar e imprimir el Formulario SS-5 para solicitar una tarjeta.

En cualquiera de las alternativas, se deberá presentar documentación que acredite la ciudadanía estadounidense, edad e identidad del menor, además de documentos que demuestren la identidad de quien realiza el trámite y su relación con el niño.