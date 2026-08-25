El organismo dio a conocer las fechas de pago para septiembre y realiza los últimos depósitos de agosto.

La Administración del Seguro Social (SSA) de Estados Unidos depositará la última ronda de pagos de agosto el cuarto miércoles del mes. A su vez, también se conoce las fechas en las que se recibirán los pagos en septiembre.

El Calendario de Pagos de la SSA se organiza de acuerdo a las fechas de nacimiento de los beneficiarios y la prestación que reciben.

SSA confirmó los últimos depósitos del mes: ¿Quiénes aún cobraron en agosto 2026?

Para agosto, la mayoría de los beneficiarios ya deberían haber recibido el depósito de sus prestaciones. Solo quedan pendientes los que nacieron entre el 21 y el 31, que cobrarán el miércoles 26 de agosto de acuerdo al calendario de pagos de la SSA.

Beneficiarios del SSI: el 31 de julio.

Beneficiarios que reciben sus pagos desde antes de mayo de 1997: lunes 3 de agosto.

Nacidos entre el 1 y el 10: miércoles 12 de agosto.

Nacidos entre el 11 y el 20: miércoles 19 de agosto.

Nacidos entre 21 y el 31: miércoles 26 de agosto.

Si un beneficiario no cobra su prestación en la fecha correspondiente, se debe realizar el reclamo directamente con las autoridades tras haber dejado pasar tres días hábiles. En ocasiones, las demoras o errores en el pago se deben a datos desactualizados o faltantes.

Para agosto, la mayoría de los beneficiarios ya deberían haber recibido el depósito de sus prestaciones. Chat GPT

El Calendario de Pagos de septiembre 2026: ¿Cómo está organizado?

Para septiembre, el calendario de pagos está organizado de la siguiente manera: