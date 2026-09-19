Cuando una deuda con el fisco se mantiene sin resolver durante un período prolongado, el procedimiento deja de ser administrativo y pasa a la acción directa. En Estados Unidos, ignorar los avisos finales puede dar lugar a medidas que afectan de manera inmediata el patrimonio y los recursos económicos del contribuyente.

El Servicio de Impuestos Internos (IRS), mediante el Sistema Automatizado de Cobro (ACS), puede proceder con embargos si el contribuyente no responde al Aviso Final de Intención de Embargo.

El requerimiento del IRS que es imperativo que todos cumplan puntualmente.

Previo a la implementación de un embargo, el IRS remite el Aviso Final de Intención de Embargo. Mediante esta notificación crucial, la agencia comunica:

Descripción de la deuda pendiente

El término de hasta 30 días para responder o regularizar

Oficial | El Gobierno embarga las cuentas bancarias y bienes de todos los ciudadanos y extranjeros que hayan dejado pasar este tiempo

Este es el aviso final antes de que se implementen las acciones de cobro.

IRS confisca de manera automática a quienes han aplazado este procedimiento.

Si el contribuyente ignora este aviso final o no responde dentro de los plazos establecidos:

El caso pasa al sistema de cobro activo (ACS)

Se habilita el embargo sin nuevas advertencias

Se reduce drásticamente el margen de negociación

La falta de respuesta acelera el proceso.

IRS embarga todos estos bienes de inmediato

A través del ACS, el IRS puede aplicar: