En esta noticia ¿Cuáles son las fechas de pago de la SSA para septiembre?

La Administración del Seguro Social (SSA) ya comenzó a realizar los depósitos correspondientes a septiembre. Los beneficiario de la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) recibieron sus prestaciones el primer martes del mes y otra ronda de pagos llega el jueves 3.

El calendario de pagos de la SSA está organizado de manera escalonada, y agrupa a los beneficiarios de acuerdo a la fecha en la que nacieron y en algunos casos, según la prestación solicitada.

¿Cuáles son las fechas de pago de la SSA para septiembre?

Septiembre recién inicia y hasta el momento, solo un grupo de beneficiarios recibió sus pagos. Las fechas son las siguientes:

Beneficiarios del SSI : martes 1 de septiembre.

Beneficiarios que reciben sus pagos desde antes de mayo de 1997: jueves 3 de septiembre.

Nacidos entre el 1 y el 10: miércoles 9 de septiembre.

Nacidos entre el 11 y el 20: miércoles 16 de septiembre.

Nacidos entre 21 y el 31: miércoles 23 de septiembre.

Septiembre recién inicia y hasta el momento, solo cobró un grupo de beneficiarios Chat GPT

¿Qué se debe hacer cuando no se recibe la prestación a tiempo?

Si no se recibe la prestación correspondiente a tiempo, SSA recomienda esperar tres días más de forma adicional antes de contactarse con el organismo.

Información importante: ¿Qué se debe tener en cuenta para evitar demoras en los depósitos?

En algunos casos, las demoras en este proceso se deben a que los datos registrados se encuentran desactualizados. Por ello, es recomendable chequear en la página oficial de SSA en My Social Security.