El Servicio de Impuestos Internos (IRS) detalló en su sitio web oficial los cambios que se implementarán para la temporada de presentación 2026, alineados con la Orden Ejecutiva 14247.

Con la incorporación de estas nuevas medidas, las declaraciones de impuestos correspondientes a 2025 deberán presentar un dato específico para que puedan realizarse las devoluciones de impuestos o entregarse los créditos fiscales correspondientes, de lo contrario, la agencia enviará cartas casa por casa a estos contribuyentes con instrucciones.

IRS cambió las reglas: la nueva condición fiscal que habrá que cumplir

El Departamento del Tesoro indicó a todas las agencias federales desde el 1 de octubre que eliminen de manera gradual los reembolsos papel y los pagos en general entregados a través de esta vía.

En ese marco, los contribuyentes deberán incluir en su declaración 2025 información de su cuenta de depósito directo.

Según lo indica IRS, este trámite no será obligatorio si los tributantes “califican para una excepción o están dispuestos a aceptar demoras”.

Las declaraciones de impuestos 2025 deben incluir información de depósito directo. Fuente: Shutterstock.

IRS enviará cartas casa por casa a quienes no cumplan con esta condición

Cuando una declaración correspondiente a 2025 se presente sin información de depósito directo, IRS enviará una carta al contribuyente solicitando que se proporcionen estos datos y brindando instrucciones sobre cómo solicitar una excepción.

Es esencial destacar que ninguna declaración de impuestos anterior a 2025 se verá afectada.

Demoras confirmadas para quienes no cumplan con esta nueva condición fiscal del IRS