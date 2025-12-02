El Servicio de Impuestos Internos (IRS) advierte en su sitio web oficial cuáles son las circunstancias en las que los agentes de IRS pueden visitar el hogar o negocio de un contribuyente.

Si bien las visitas sin previo aviso no suelen ser frecuentes, las autoridades especifican que en ciertos casos los agentes certificados pueden, entre sus tareas, acudir al hogar de un tributante de manera sorpresiva como parte de una investigación.

IRS puede enviar a sus agentes armados a quienes hayan hecho esto

De acuerdo con lo indicado por la agencia federal, los agentes especiales son miembros de la policía dentro de la unidad de Investigación Criminal del IRS y son los únicos empleados armados de la agencia.

Estos oficiales se encargan de investigar delitos fiscales criminales relacionados con violaciones del Código de Rentas Internas, la Ley de Secreto Bancario y las leyes sobre blanqueo de capitales.

Los agentes especiales del IRS son los únicos oficiales armados de la agencia. Fuente: archivo

IRS señala que estos oficiales pueden visitar sin notificación o llamar sin avisar a un tributante que haya cometido un delito con el fin de realizar una investigación al respecto. También puede llamar a terceros relacionados o enviar un correo electrónico desde una plataforma de terceros.

Es importante destacar que estos agentes no solicitarán pagos, ni piden información personal como un Número del Seguro Social (SSN). Tampoco se involucran en casos relacionados con impuestos.

Qué debo hacer si estos agentes del IRS visitan mi hogar

La agencia especifica que, si un agente especial del IRS realiza una visita sin aviso, el contribuyente involucrado puede utilizar la Herramienta de Verificación de Empleados para confirmar que el agente especial efectivamente trabaja para la agencia.

“Los agentes especiales de Investigación Criminal presentan credenciales policiales cuando investigan”, afirma IRS, siendo esta una manera de identificar la identidad del oficial.