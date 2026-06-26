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El Servicio de Impuestos Internos (IRS) cuenta con varias opciones de créditos y deducciones fiscales para todos los contribuyentes que cumplan con sus obligaciones tributarias y las condiciones de cada programa.
Uno de los más reclamados es el Crédito por Ingreso de Trabajo, que apunta a trabajadores y familias de bajos o moderados ingresos.
¿Cómo funciona el Earned Income Tax Credit?
El EITC tiene montos que varían según la cantidad de hijos que el contribuyente:
- Sin hijos: USD 649.
- Con 1 hijo: USD 4.328.
- Con 2 hijos: USD 7.152.
- Con 3 o más hijos: USD 8.046.
¿Quiénes pueden acceder al Earned Income Tax Credit?
Pueden acceder a este crédito quienes cumplan con estos requisitos:
- Tener ingresos provenientes del trabajo.
- Contar con número de Seguro Social válido.
- Cumplir los límites de ingresos establecidos por el IRS.
- No presentar determinados formularios de ingresos extranjeros.
¿Por qué pueden rechazar tu reclamo al Earned Income Tax Credit?
El IRS podrá rechazar cualquier reclamo al EITC cuando el contribuyente haya cometido alguno de estos errores:
- Si el hijo no reúne los requisitos
- Si otra persona reclamó al mismo hijo
- Si el nombre o número de Seguro Social (SSN) son incorrectos
- Si se eligió un estado civil que no corresponde
- Si los ingresos fueron declarados de forma incorrecta
- Si no se cumplen los límites de ingresos de programa
- Si los ingresos por inversiones exceden el máximo permitido
- Si el contribuyente o el hijo no tienen un SNN válido emitido antes de la fecha límite de la declaración