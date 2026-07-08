La cotizacióndel Peso mexicano este miércoles 8 de julio en Estados Unidos es de 17.51 USD. Dicho costo presenta una variación del -0.02% en comparación con la jornada anterior.

La cotización del peso mexicano avanzó +0.25% en la última semana, pero en el último año cayó -5.94%, señalando un repunte reciente dentro de una tendencia anual negativa.

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La cotización de las principales divisas del mercado en Colombia.

La variación de del Peso mexicano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana, con un 6.16%, es menor que la volatilidad anual del 7.56%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización del Peso mexicano presenta una tendencia positiva, con un dato de -1 que muestra un incremento en su valor en relación a los días pasados. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda, posiblemente impulsado por factores económicos favorables.

La tendencia positiva del peso indica confianza en el mercado, lo que podría resultar en un aumento en la inversión extranjera y mejorar la estabilidad económica del país.

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Conocé la cotización de este miércoles, 8 de julio de 2026.

¿Cómo despachar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Los individuos que necesiten transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus necesidades.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿Dónde cambiar peso mexicano por dólares en Estados Unidos?

Aquellos individuos que necesiten convertir Peso mexicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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