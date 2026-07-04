IRS enviará depósitos de hasta 4.328 dólares: quiénes califican para recibirlos

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) tiene un crédito tributario que apunta a trabajadores de bajos y moderados ingresos. El beneficio reduce directamente el impuesto a pagar, y si el monto supera el mismo, el contribuyente puede recibir la diferencia como reembolso.

Si bien la mayoría de los contribuyentes suelen tener hijos, IRS aclara que el EITC también puede reclamarse sin hijos calificados siempre que se cumplan con los requisitos básicos de elegibilidad.

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) tiene un crédito tributario que apunta a trabajadores de bajos y moderados ingresos. El cronista

Reembolso aprobado del Earned Income Tax Credit: ¿Cuáles son los requisitos para reclamarlo?

El Earned Income Tax Credit (EITC) tuvo un monto máximo de 8,046 para el año fiscal 2025 que fue declarado a principios de 2026. Este monto varía según la cantidad de hijos calificados y el nivel de ingresos.

Para reclamar este beneficio se necesita cumplir con:

Haber obtenido ingresos por trabajo tales como salarios, propinas y honorarios

Tener un número de Seguro Social (SSN) válido para trabajar dentro del país

Presentar la declaración de impuestos en tiempo y forma

Ser ciudadano estadounidense o extranjero residente que cumpla con las condiciones del IRS

No presentar una declaración bajo el estado civil Married Filing Separately

No presentar el formulario 2555 para excluir ingresos obtenidos en el extranjero

Cumplir con los límites de ingresos

IRS enviará depósitos de hasta 4.328 dólares: ¿Quiénes califican para recibirlos?

Califican para recibir este monto en particular, quienes tengan un hijo calificado, además de cumplir con los requisitos previos.

Como hijo calificado se entiende:

Ser hijo, hijastro, hijo adoptivo, hermano, nieto u otro familiar

Tener menos de 19 años o menos de 24 si estudia a tiempo completo, a excepción de si tiene una discapacidad permanente

Haber vivido con el contribuyente en el país durante más de la mitad del año

Contar con un SSN válido

¿Cuáles son los montos por hijo?

Los montos varían en función de si el contribuyente tiene o no tiene hijos: