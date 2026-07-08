La cotizacióndel Quetzal guatemalteco este miércoles 8 de julio en Estados Unidos es de 7.62 USD. Dicho costo presenta una variación del 2.43% en comparación con la jornada anterior.

En la última semana, el Quetzal guatemalteco subió 2.24%, mientras que en el último año registró una variación de -0.46%, reflejando un repunte reciente tras un desempeño anual ligeramente negativo.

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Conocé la cotización de este miércoles, 8 de julio de 2026.

La variación de del Quetzal guatemalteco durante la última semana

La volatilidad económica del Quetzal guatemalteco en la última semana fue de 24.66%, superando la volatilidad anual de 20.33%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

Hoy, la cotización del Quetzal guatemalteco muestra una tendencia positiva con un dato de 1. Esto indica que en comparación con los días pasados, la moneda ha tenido un ligero incremento, lo que puede ser un signo de una economía mejorando o una mayor demanda por el Quetzal.

La tendencia a la alza sugiere que los inversores pueden tener más confianza en la estabilidad económica del país. Sin embargo, es importante seguir monitoreando esta cotización para ver si esta tendencia se mantiene en el futuro.

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¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más adecuado.

Algunos de ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿En qué lugares se puede cambiar quetzal guatemalteco a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir Quetzal guatemalteco a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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Fuente: narrativas-us

Consejos para cambiar o comprar quetzal guatemalteco en USA