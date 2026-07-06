El Gobierno de Estados Unidos está entregando cuentas bancarias con un depósito inicial de 1,000 dólares a las familias con hijos elegibles nacidos desde 2025 en adelante que las hayan reclamado presentando el Formulario 4547.

El programa que habilita esto se llama Trump Accounts y está contemplado dentro de la reforma fiscal One Big Beautiful Bill. Según indican las autoridades, busca fomentar el ahorro a largo plazo de los niños estadounidenses.

El depósito inicial, que será realizado por el Departamento del Tesoro a quienes corresponda, también se entregará a familias que las reclamen y tengan hijos nacidos hasta 2028 inclusive.

Estados Unidos depositará 1,000 dólares a quienes tengan hijos en los próximos dos años

Aunque las cuentas pueden abrirse por cualquier familia que tenga hijos menores de 18 años, el depósito sólo está disponible para quienes nazcan entre 2025 y 2028.

El programa establece

1.000 dólares iniciales del Gobierno para niños nacidos entre 2025 y 2028

Contribuciones adicionales de hasta 5.000 dólares por año.

Aportes de empleadores de 2.500 dólares anuales sin impuestos.

El dinero se invierte en fondos que siguen el S&P 500 y no puede retirarse hasta los 18 años. Desde ese momento en adelante, la cuenta será tratada como un IRA tradicional

Quienes tengan hijos elegibles pueden recibir un depósito inicial de 1000 dólares. Fuente: Shutterstock rafastockbr

Cómo solicitar este depósito de 1,000 dólares

De acuerdo con lo indicado en el sitio web oficial del programa, para abrir una cuenta será necesario

Presentar el Formulario 4547 junto con los impuestos o en la app Trump Accounts o a través de la web del IRS en “Cuentas Individuales en Línea”.

“Todos los menores de 18 años en EE. UU. con un número de Seguridad Social válido son elegibles para abrir una cuenta Trump. Los padres o tutores legales pueden abrir y gestionar cuentas en nombre de sus hijos”, se indica.