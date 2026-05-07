El Servicio de Impuestos Internos (IRS) continúa enviando reembolsos correspondientes a las declaraciones federales presentadas durante la temporada tributaria en Estados Unidos. Algunos contribuyentes todavía pueden recibir devoluciones superiores a los 8.000 dólares al combinar créditos fiscales como el Crédito Tributario por Hijos (CTC) y el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo (EITC). Los contribuyentes que ya enviaron su declaración federal pueden verificar el estado de su devolución mediante las herramientas oficiales. El IRS explicó que las devoluciones más elevadas suelen corresponder a familias trabajadoras con hijos que califican para beneficios tributarios reembolsables. Entre los créditos más importantes aparecen: En algunos casos, la combinación de estos beneficios puede generar reembolsos superiores a los 8.000 dólares para quienes cumplen todos los requisitos de elegibilidad establecidos por el IRS. El Gobierno estadounidense indicó que los contribuyentes pueden seguir el estado de su devolución utilizando la herramienta oficial “¿Dónde está mi reembolso?” disponible en el sitio web del IRS. Para consultar el estado del pago, las personas deberán ingresar: El sistema permite verificar si la devolución fue recibida, aprobada o enviada por el IRS. El IRS informa que las declaraciones que incluyen el EITC o el ACTC pueden requerir revisiones adicionales antes de liberar el pago. Además, el tiempo de procesamiento puede variar dependiendo de errores en la declaración, inconsistencias en los datos o demoras bancarias relacionadas con el depósito directo.