Los salarios en las principales cadenas de comida rápida de Estados Unidos vuelven a estar en el centro del debate. Con millones de empleados en todo el país, marcas como McDonald’s, Burger King y Starbucks se convirtieron en un termómetro del mercado laboral estadounidense, especialmente para jóvenes, inmigrantes y trabajadores que buscan empleos de ingreso inmediato.

Mientras algunos estados avanzan con aumentos significativos del salario mínimo, otros mantienen escalas más bajas, lo que genera diferencias notorias entre una región y otra. Pero ¿cuánto gana hoy un trabajador promedio de estas cadenas?

Los salarios en McDonald’s: cuánto cobra un empleado en promedio

McDonald’s es una de las compañías con más trabajadores en Estados Unidos, y sus sueldos varían según el estado, la experiencia y el tipo de turno. En líneas generales, un empleado de restaurante gana entre USD 12 y USD 17 por hora, con picos mayores en zonas donde el salario mínimo estatal supera la media nacional.

Los puestos básicos —como cajeros, atención al cliente o cocina— suelen comenzar cerca de los USD 13 por hora, mientras que quienes tienen roles de supervisión pueden alcanzar USD 18 o más.

¿Cuánto paga Burger King en Estados Unidos?

Los sueldos en Burger King se mantienen dentro de rangos similares a los de McDonald’s. La mayoría de los empleados no especializados cobra entre USD 11 y USD 16 por hora, aunque en estados como California, Washington u Oregón los valores son más altos debido a las leyes laborales locales.

Los trabajadores con más responsabilidades, como los encargados de turno, pueden ganar entre USD 17 y USD 20 por hora, dependiendo de la ubicación.

Los salarios en Starbucks

A diferencia de otras cadenas de comida rápida, Starbucks suele ofrecer salarios iniciales más competitivos y beneficios adicionales. En la mayoría de sus locales, los baristas comienzan con sueldos de USD 15 a USD 20 por hora, un monto que supera el promedio nacional del sector.

Además, la empresa ofrece ventajas que impulsan su popularidad como empleador, entre ellas: seguro médico parcial, programa de educación universitaria y planes de compra de acciones para empleados.

¿Por qué varían las escalas salariales en estas cadenas?

El salario de un trabajador de comida rápida en Estados Unidos depende de factores como:

El estado donde trabaja (cada uno fija su propio salario mínimo).

El costo de vida local .

La experiencia del empleado .

Si el local es franquicia o es administrado directamente por la empresa.

En estados con salarios mínimos altos —como California, Nueva York o Washington— los empleados de estas cadenas pueden ganar significativamente más que en otros del sur del país.